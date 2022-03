Besetzung, Handlung und Starttermin : Die wichtigsten Fragen zur neuen Staffel von „Grey‘s Anatomy“

Düsseldorf Im März ist es endlich soweit: Die 18. Staffel von „Grey‘s Anatomy“ startet in Deutschland. Fans sind gespannt, wie es nach dem aufreibenden Ende der 17. Staffel jetzt weitergeht. Alle Infos zum Start, Handlung und Besetzung finden Sie in unserer Übersicht.

Grey‘s Anatomy ist die am längsten zur Primetime laufende Krankenhausserie der Welt. Im Zentrum steht die Ärztin Meredith Grey (gespielt von Ellen Pompeo). Nachdem diese in Staffel 17 an Corona erkrankte und die Fans beinahe ihren Serientod betrauern mussten, kommt nun endlich die 18. Staffel. Nach den Strapazen aus Staffel 17, haben sich die Fans das auch redlich verdient.

Wann kommt die neue Staffel von Grey‘s Anatomy in Deutschland?

Die 18. Season von Grey‘s Anatomy startete in den USA bereits am 30. September 2021 auf ABC. Wer also des Englischen mächtig ist und nicht auf die deutsche Fassung warten möchte, konnte sich die neuen Folgen bereits bei Amazon Prime Video und anderen Anbietern kaufen.

Die 15 neuen Folgen der auf deutsch synchronisierten Fassung sollten ursprünglich ab dem 14. März 2022 wöchentlich auf Disney+ gezeigt werden. Das Startdatum wurde aber nochmal verschoben, nun geht es am 22. März 2022 los.

Worum geht es in Staffel 18 von Grey‘s Anatomy?

Nach Staffel 17 dreht sich auch in den neuen Folgen alles um das Ärzteteam um Meredith Grey im Grey Sloan Memorial Hospital. Erneut warten schwierige Entscheidungen auf das Team, nicht selten geht es um Leben und Tod. So versucht Meredith Grey die Beziehungen untereinander aufrecht zu halten. Auch mit dem ehemalige Chefchirurg Richard Webber scheint sie eine gemeinsame Vorgeschichte zu haben.

Wer spielt in der 18. Staffel von Grey‘s Anatomy mit?

Selbstverständlich mit dabei ist Ellen Pompeo als Meredith Grey, auch Scott Speedman als Nick Marsh wird Teil des Dauercasts in Staffel 18. Zudem sind Chandra Wilson wieder als Miranda Bailey und James Pickens als Richard Webber mit von der Partie. Nachdem Meredith in Staffel 17 in ihren Träumen Schwester Lexie (Chyler Leigh) und ihren verstorbenen Mann Derek Shepard (Patrick Dempsey) wiedergesehen hat, begegnet sie in der neuen Season nun ihrer verstorbenen Mutter Ellis (Kate Burton). Sie soll gleich in mehreren Folgen auftreten.

Zudem wurde eine Crossover-Folge mit der Feuerwehr-Drama-Serie „Station 19“ angekündigt. In diesem zweistündigen Special werden unter anderem Abigail Spencer als Dr. Megan Hunt und auch Kate Burton als Ellis zurückkehren.

Welche Cast-Mitglieder sind in der 18. Staffel von Grey‘s Anatomy nicht mehr mit dabei?