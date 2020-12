Drehstart für Spin-Off bestätigt : „Game of Thrones“ geht weiter

Daenerys Targaryen in „Game of Thrones“ vor einem ihrer Drachen. Die neue Serie „House of Dragons“ zeigt die Geschichte ihrer Serie. Foto: AP/Helen Sloan

Düsseldorf 2019 endete die achte Staffel der Serie „Game of Thrones“ und damit auch die Hauptgeschichte der Serie. Jetzt planen die Serienmacher ein Spin-Off. Es soll 300 Jahre vor den Ereignissen von „Game of Thrones“ spielen.

„Game of Thrones“ geht weiter. Im kommenden Jahr beginnt der Dreh für ein Spin-Off der Serie, also einen Ableger, in dem die Geschichte weiterentwickelt wird. Das kündigte der Sender HBO auf Twitter an. Auf dem Twitter-Kanal von „Game of Thrones“ stand nur „Die Drachen kommen“, dazu waren zwei Bilder von Drachen zu sehen.