Sender und Premiere : Wann das „Friends“-Wiedersehen in Deutschland zu sehen sein wird

Seit Wochen spekulieren Fans der Kult-Serie „Friends“ über die lang erwartete Wiedervereinigung der sechs Schauspieler. Jetzt steht fest, wann und wo das Ereignis im deutschen Fernsehen zu sehen sein wird.

17 Jahre nach dem Ende der US-Kultserie „Friends“ treffen die sechs Stars der Serie wieder aufeinander. Das Special "Friends: The Reunion" (deutsch: „Friends: Die Wiedervereinigung“) wird in Deutschland, Österreich und der Schweiz am Donnerstag, den 27. Mai, auf Sky Ticket und Sky Q in der Originalfassung verfügbar sein. Am 29. Mai wird die Sendung dann um 20.15 Uhr in der Originalfassung mit deutschen Untertiteln auf Sky One ausgestrahlt. Ein Trailer zu dem TV-Event wurde bereits in der vergangenen Woche veröffentlicht.