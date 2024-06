Neue Show mit Rezo über Fake News Der „Fake Train“ überzeugt mit Promis und gutem Konzept

Die bpb hat deshalb eine neue Gameshow mit dem 31-Jährigen in Auftrag gegeben, die seit Mittwoch auf Amazon Freevee gestreamt werden kann. Fake Train lautet der Name der sechsteiligen Serie, zwei dreißigminütige Folgen sind bereits verfügbar. Das Konzept: In einem Zugwaggon voll mit jungen Gästen begrüßt Moderator Rezo in jeder Folge zwei Promis aus der Welt der Influencer und Entertainer. Die müssen in verschiedenen Spielen unter Beweis stellen, dass sie im Content-Gewimmel aus Werbung, Cat Content, Memes und Meinungen den Überblick behalten. Und vor allem: echte von falschen Nachrichten unterscheiden können.