Letzte Chance Diese Netflix-Serien und -Filme laufen nur noch bis Ende des Jahres 2022

Schon heute, am 29. Dezember, werden zwei Filme entfernt. In der Komödie „Despido Procedente“ wird das Leben eines in Argentinien arbeitenden Spaniers auf den Kopf gestellt: Nachdem er eine falsche Wegbeschreibung gegeben hat, wird er auf Schadensersatz verklagt. In der koreanischen Serie „What Happens to My Family?“ reicht ein Vater aus Frust über das egoistische Verhalten seiner Kinder Klage gegen sie ein und stellt ihnen konkrete Bedingungen, um endlich eine wahre Familie zu sein. Staffel 1 wird von der Streaming-Plattform entfernt.