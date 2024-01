„Emmys“ 2023 Wo Sie die Gewinnerfilme und -serien streamen können

Beste Miniserie: „Beef“

Zwei völlig Fremde werden bei einem Beinahe-Unfall auf einem Parkplatz zu Feinden. Der Bauunternehmer Danny Cho und die unzufriedene Entrepreneurin Amy Lau verfallen in einen Kleinkrieg, der ein wenig aus den Fugen gerät. Die beiden Hauptdarsteller Steven Yeun und Ali Wong wurden bei den Emmys 2023 für ihre schauspielerische Leistung in der Serie ausgezeichnet. Zudem gewann „Beef“ in der Kategorie „Beste Miniserie“.

Streamen kann man die Serie bei Netflix.