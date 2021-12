Zweite Staffel „Emily in Paris“ : Macaron statt Omikron

Lily Collins (die Tochter von Phil Collins) spielt die Emily. Foto: Netflix

Sie versüßte vielen bereits die erste Corona-Phase. Nun ist die Serie „Emily in Paris“ zurück bei Netflix. Ultraleichte Dialoge, eine Stadt im ewigen Sommer: Die zweite Staffel kommt keine Sekunde zu früh.

Vorab kurz mal ein Dialog, der gut zeigt, wie es zugeht in dieser zweiten Staffel. Und, bitte: Die Sätze unbedingt mit total übertriebenem französischen Akzent gesprochen vorstellen. Also: „Wie war sie früher?“ – „Sie schlief den ganzen Tag und tanzte die ganze Nacht. Und sie hatte immer einen Bikini dabei.“

Zwei Jahre Pandemie sind schuld, dass man sich nach genau so etwas gesehnt hat, nach Leichtigkeit und Bescheuertheit, nach Bussibussi und Prosecco, nach ohlala und enchantée: Macaron statt Omikron. Deshalb mutet es wie ein Weihnachtsgeschenk an, dass bei Netflix nun die Fortsetzung von „Emily in Paris“ gestartet ist. Jene Serie also, die vielen bereits die Frühphase der Corona-Zeit versüßt hat. Es geht um Emily, Anfang 20, aus Chicago. Sie kommt für ein Jahr in die französische Hauptstadt, sie arbeitet in einer PR-Agentur, und sie spricht leider nur Englisch. Aber das macht nichts, denn sie hat etwas, das an diesem Ort ohnehin viel wichtiger ist: ein großes Herz.

Die zehn neuen, wieder von Darren Star („Sex & The City“) produzierten Folgen knüpfen nahtlos an die erste Staffel an. Emily (Lily Collins, die Tochter von Phil) und der Koch-Adonis Gabriel (mit neuer Frisur: Lucas Bravo), der ja noch in der Endmoräne einer Liaison mit Emilys Freundin Camille (Camille Rozat) festhängt, hatten eine wilde Nacht. Nun plagt sie ein schlechtes Gewissen. Es drückt jedoch nicht ganz so arg, wie man auf der Inzidenzzahlen-Seufzerbrücke im grautrüben deutschen Winter meinen könnte.

Das ist nämlich das Schöne: Dieses Paris ist der ideale Ort geblieben, als der er in Staffel eins vorgeführt wurde. Die Hauptstadt von Wolkenkuckucksheim, ein Zuckerbäcker-Platz, ein Schloss Neuschwanstein für Menschen mit Fernweh. Niemand trägt dort einen Mund-Nasen-Schutz; alles ist, wie man es sich wünscht: ewiger Sommer, die Menschen machen sich sogar zum Einkaufen schick. Und schick bedeutet: Cocktail-Kleid, aufwendige Frisur, hohe Hacken.

Emily reist erstmal an die Côte d’Azur, und weil ihr Lover Mathieu Wind von der Sache mit Gabriel bekommt, verlässt er den Schlafwagen nach Cap Ferret noch am Bahnhof. Emily ist kurz pikiert, sehr kurz. Dann trommelt sie ihre besten Freundinnen zusammen: Mädels-Wochenende mit Camille und Mindy (Ashley Park). So stimmt denn, was ihre Chefin, die wieder sehr coole und nur ein bisschen fiese Sylvie, sagt: „Sie werden mit jedem Tag französischer.“

Nach Ansicht der ersten drei neuen Folgen darf man verraten: Es gibt hier keinen Konflikt, der sich nicht bei einem Glas Weißwein um 11 Uhr morgens lösen ließe. Keine Verheerung, die in der nächsten Szene wieder auftauchte. Kein Stereotyp, das nicht bedient würde. Und wer denkt, der Fernseher sei kaputt, weil die Farben so enorm überdreht wirken, kann sich beruhigen: Das muss so, viel hilft viel.

„Emily in Paris“ hat etwas von einem Comic. Hier wird mit Champagner geduscht und, da ja niemand eine Maske trägt, viel geküsst. Als Emily Geburtstag feiert, stellt sie einen Tisch auf einen Platz mitten in Paris. Das Essen, das sie kurz vorher zubereitet hat, obwohl sie nicht kochen kann, schmeckt superb. Und die Nacht bricht bloß deshalb an, weil man sonst keine Sterne vom Himmel holen könnte.