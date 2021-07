Kritik: Amazon-Serie „El Cid“ 2. Staffel : Ein Held wird erwachsen

Jaime Lorente spielt den spanischen Nationalhelden Rodrigo "El Cid" Diaz. Foto: Amazon Prime/Irene Meritxell

Das mittelalterliche Historien-Drama „El Cid“ um den spanischen Nationalhelden Rodrigo „El Cid“ Diaz geht am Donnerstag bei Amazon Prime in die 2. Staffel. Die Serie macht sehr viel richtig. Sie leidet aber erneut unter einem Problem: Sie will manchmal zu viel in nur fünf Folgen. Eine weitgehend spoilerfreie Kritik.

Plötzlich geht es ganz schnell. In der ersten Staffel kämpfte der Held Rodrigo Diaz (Jaime Lorente) noch um die Ritterwürde und seine große Liebe Jimena. In der zweiten Staffel rücken beide Probleme recht zügig mehr oder weniger in den Hintergrund. Zumindest aber beugt er sich dem, was sein Verständnis von Ehre und Loyalität ihm vorschreibt. Und das zieht sich durch die gesamte 2. Staffel: Ruy, wie ihn seine Freunde nennen, fügt sich – den Befehlen seines Königs Sancho, den Intrigen der Mächtigen, den Wünschen anderer. Wir sehen einen Helden, der über weite Strecken nicht agiert, sondern reagiert. Ihm wird gesagt, was er tun soll – und er tut es.

Damit folgt er zwar dem Wunsch seines vor Jahren verstorbenen Vaters, der ihm zu Loyalität erzogen hat. Doch daran reibt er sich auch auf und bringt immer wieder Opfer. Bis er irgendwann ausbricht, die Kontrolle über sein Leben übernimmt und sich aus dem Schatten seines Vaters befreit, der schwer auf ihm liegt.

Und dieser innere Konflikt ist dem Hauptdarsteller Jaime Lorente in den fünf Folgen deutlich anzusehen. Er spielt die Rolle einmal mit einem versteinerten, dann wieder mit einem säuerlichen oder verächtlich verzogenen Gesicht. Wirklich glücklich wirkt er indes kaum. Die jugendhafte Leichtigkeit der ersten Staffel und sein Charme weichen einer zunehmenden Verbitterung. Und auch er fängt an, Menschen wie Figuren zu benutzen – so wie es ihm die Könige vormachen. Bis er genug davon hat. „Es ist eine zeitlose Geschichte“, sagt Hauptdarsteller Jaime Lorente im Gespräch mit uns. „Ruy muss erwachsen werden, sich selbst behaupten und sich von dem lösen, was ihm von klein auf beigebracht wurde.“ Und eine entscheidende Rolle spielt dabei seine Mutter, mit der „ich eine der besten Szenen habe“.

Emanzipation scheint indes das Hauptthema der 2. Staffel sein. Denn nicht nur Ruy muss seinen Weg finden, sondern auch Urraca. Sie ist eine der Töchter des verstorbenen Königs Fernando. Und was sich in der 1. Staffel bereits zeigte, wird nun noch deutlicher: „Sie akzeptiert ihre Rolle als Frau in der von Männern dominierten Welt nicht“, sagt Schauspielerin Alicia Sanz im Gespräch mit uns. „Urraca ist im Grunde eine Frau aus der Zukunft in dieser mittelalterlichen Welt.“ Und anders als ihre Schwester Elvira geht es ihr nicht darum, bald zu heiraten und dafür alles aufzugeben. Sie will herrschen wie ein Mann. Und dafür sind ihr alle Mittel recht. Sie intrigiert, sie manipuliert, sie spinnt Komplotte. Aber gleichzeitig erfahren wir in der 2. Staffel auch mehr über sie, ihre Erfahrungen, ihre Verletzlichkeit. Das rückt sie in eine Grauzone. Wirklich gut ist sie nicht, aber auch nicht böse oder blutrünstig. Unter anderem will sie ihren jüngeren Bruder Alfonso schützen, den sie über alles liebt. Bisweilen zu sehr. Sie ist sogar an einer Stelle bereit, sich für andere zu opfern. Und dennoch wirkt sie nicht wie eine Heldin.

Eben das ist die große Stärke der spanischen Serie. Sie schafft komplexe Charaktere, die gute und schlechte Seiten haben – und die sich im Lauf der Episoden auch verändern. Dazu kommt noch die komplizierte politische Situation in Spanien des 11. Jahrhunderts nach dem Tod Fernandos des Großen. Sein großes Königreich im Norden hat er aufgeteilt: Der älteste Sohn Sancho, dem Ruy dient, regiert Kastilien im Osten. Er ist indes unzufrieden. Denn sein jüngerer Bruder Alfonso sitzt auf dem Prestige trächtigen Thron von Leon. Und im Westen übernimmt mit Garcia der jüngste und vielleicht sogar ehrenhafteste, aber auch naivste Sohn Fernandos die Herrschaft über Galicien - das durch Leon von Kastilien getrennt ist. Im Süden Spaniens dagegen versuchen die Mauren, diese verworrene Situation für sich zu nutzen und Vorteile daraus zu ziehen.

Intrigen, Kriege und Verschwörungen

Es ist ein kompliziertes Ringen um Macht, das in bewaffneten Konflikten endet. Und da merkt man den Aufwand, den die Produzenten mit Massen an Statisten betrieben haben. Man war sogar darum bemüht, alles zumindest einigermaßen authentisch aussehen zu lassen. Unter anderem auch inspiriert vom Wandteppich von Bayeux aus der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts. Der zeigt die Eroberung Englands durch den Normannenherrscher Wilhelm, die in die gleiche Zeit fällt wie die Serie „El Cid“. Tatsächlich wird Wilhelm kurz einmal erwähnt.

Die Macher haben wie schon in der 1. Staffel mit viel Liebe diese mittelalterliche Welt zum Leben erweckt. Das sieht man deutlich und gibt der Serie ihren eigenen, faszinierenden Charme. Und in nur fünf Folgen wird alles sehr dicht erzählt und ohne Längen. Leider ist das aber auch die große Schwäche der Serie. Mindestens eine Episode mehr hätte der Erzählung gutgetan. Ohne zu viel zu verraten: Ein wichtiges Ereignis beispielsweise, das einen Krieg in Gang setzt, wird nur erzählt - nicht gezeigt. Und es wird der Name einer Figur genannt, von der wir zum ersten Mal hören und die wir nicht sehen. Schlussendlich versteht man zwar schon, was passiert. Aber im ersten Moment ist das etwas verwirrend. Zum besseren Verständnis: Elvira wurde im Testament König Fernandos die Stadt Toro zugesprochen nahe Galiciens. Dort regiert ihr Bruder Garcia, der sein Land aber nicht ganz unter Kontrolle hat.

Auch an zwei, drei anderen Stellen stutzt man ein wenig, weil Entwicklungen zu schnell gehen - um die Story voranzutreiben. Das alles hätte man durch zumindest eine zusätzliche Folge entschärfen oder sogar vermeiden können. So aber wirkt „El Cid“ manchmal etwas gehetzt. Und das geht an zwei, drei Stellen auf Kosten der Verständlichkeit.