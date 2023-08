Beliebtes Show-Format „Drag Race“ kommt nach Deutschland

Ein deutschsprachiger Ableger der US-Realityshow „RuPaul's Drag Race“ startet im September. „Drag Race Germany“ wird beim Streamingdienst Paramount+ zu sehen sein, wie Paramount+ und die Produktionsfirma World of Wonder verkündeten. In dieser Show werden demnach Dragqueens aus Deutschland, Österreich und der Schweiz gegeneinander antreten und sich in Herausforderungen rund um Schauspielerei, Mode, Comedy und vielem mehr beweisen, um der nächste Drag-Superstar zu werden. Das amerikanische Original „RuPaul's Drag Race“ ist global populär und hat schon einige internationale Ableger.