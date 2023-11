Deutsche Erfolgsserie Neue „Die Discounter“-Staffel erscheint auf Amazon

Die neuen „Discounter“-Folgen, die mit rund 25 Minuten sehr kurzweilig daherkommen, bieten auch wieder einige Gastauftritte. Etwa von Schriftsteller Heinz Strunk („Der goldene Handschuh“) als strenger Supermarktleiter, der seiner Figur in der Ballermann-Serie „Last Exit Schinkenstraße“ einige Sprüche entleiht. In früheren Staffeln waren bereits Fußballstar Mats Hummels oder Sänger Peter Fox zu sehen. Welche weiteren Stars Gastauftritte in „Die Discounter“ hatten, sehen Sie in unserer Bilderstrecke.