Sci-Fi-Serie auf Amazon : „Tales from the Loop“ ist wie ein Tag in der Sauna

Szene aus „Tales from the Loop“: Zwei Kinder sitzen im Winter auf einem Steg vor einem zugefrorenen See. Foto: 2019 Amazon.com Inc.

Für alle, denen die wilde Hetzjagd der gängigen Serien-Hits zu stressig geworden ist, bietet Amazon mit „Tales from the Loop" ein ruhiges Kontrastprogramm. Eine gute Wahl, um am Ende eines langen Tages auf andere Gedanken zu kommen.

Die großen Serien-Hits der vergangenen Jahre haben meist eines gemeinsam: Jede Folge treibt die Spannung unentwegt zur Spitze und endet nicht selten mit einem gigantischen Cliffhanger. Das sogenannte „binge-watching“, also das in sich hineinstopfen einer Folge nach der anderen, ist daraus entstanden. Und viele dieser Serien machen das auch wirklich gut, keine Frage. Die bereits am 3. April bei Amazon erschienene Serie „Tales from the Loop“ weigert sich jedoch konsequent, diesen Weg zu gehen. Sie bricht damit erstaunlicherweise völlig mit der antrainierten Erwartungshaltung, dass immer etwas passieren muss. Hinter keiner Ecke lauert ein Monster, es gibt keine Verfolgungsjagden, keine wilden Kamerafahrten. Gerade deshalb ist die Serie eine Wohltat.

„Tales from the Loop“ erzählt Geschichten aus einem kleinen Ort namens Mercer im US-Bundesstaat Ohio. Dorthin hat Amazon die Handlung verlagert; die in der gleichnamigen Graphic Novel des Künstlers Simon Stålenhag noch im schwedischen Niemandsland spielte. Das Leben der meisten Menschen dreht sich um die Arbeit im sogenannten Loop, einem Forschungszentrum unter der Erde, vergleichbar mit einem großen Teilchenbeschleuniger. Die Experimente dort verändern immer wieder die Naturgesetze an der Oberfläche: Zeit, Raum und Wahrnehmung sind keine verlässlichen Konstanten. Diese Effekte lösen meist die Handlung aus, sind jedoch nie Mittelpunkt der sich daraus entwickelnden Geschichte. Oft sind sie nur der Katalysator für die unperfekten Beziehungen der Menschen.

In den Dialogen beweist „Tales from the Loop“, dass das gesprochene Wort gar nicht so wichtig ist. Oft werden Dialoge nur anhand von Mimik und Gestik geführt, untermalt von ruhiger Musik. Die Szenen lassen eigentlich keine Zweifel zu, worum es in dem jeweiligen Gespräch geht. Dennoch ist auch das ein scharfer Kontrast zur bekannten Serienkost. Der Zuschauer darf selbst entscheiden, welche Worte er den Protagonisten in den Mund legt. Und aus den Szenen ist soweit das Tempo herausgenommen, dass er auch genügend Zeit dafür hat.

Jede Folge hat indes ihre eigenen Protagonisten, erzählt ihre eigene kleine Geschichte. Alle sind sie von einer gewissen Melancholie durchzogen. Oft spielen sie mit einem „Was wäre, wenn“-Gedanken. Was, wenn jemand die Zeit anhalten könnte? Was, wenn wir wüssten, wie lange wir noch leben werden? Alle erzählten Geschichten beeinflussen sich gegenseitig, aber jede funktioniert auch für sich.

Szene aus „Tales from the Loop“: Der kleine Cole erkundet mit seinem Großvater ein hohles metallenes Konstrukt. Foto: 2019 Amazon.com Inc.

Nicht selten tut es gut, nach einer Folge die Augen zu schließen. Für mehrere Minuten. Wenn man dazu noch in der Lage ist.