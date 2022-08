12. Abstrakt - Design als Kunst

Jede Episode bietet das Porträt eines anderen Künstlers. Darunter Olafur Eliasson, Christoph Niemann und Tinker Hatfield.

Der dänische Künstler Olafur Eliasson posiert im Jahr 2019 vor der Installation "Your Spiral View" als Teil der Ausstellung Olafur Eliasson: "In real life" in der Tate Gallery of Modern Art in London.