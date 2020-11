Millionen neue Online-Spieler : Netflix-Serie „Das Damengambit“ sorgt für weltweiten Schach-Boom

Sydney Das Schach-Drama „Das Damengambit“ sorgt nicht nur für überraschende Zuschauerrekorde beim Streamingdienst Netflix, sondern auch für ein ungeahntes Interesse am wahren Schach.

In der teilweise in Berlin gedrehten siebenteiligen Serie geht es um die turbulente Karriere des fiktionalen Schachwunderkinds Elizabeth „Beth“ Harmon – von ihren ersten Spielzügen in ihrem Waisenhaus bis zum Aufstieg in die Ränge der Weltmeister eines von Männern dominierten Sports. Kostenpflichtiger Inhalt Laut Netflix landete das in den 50er und 60er Jahren angesiedelte Drama in 63 Ländern auf dem 1. Platz der am meisten abgerufenen Serien.