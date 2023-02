Nach fünf Staffeln Comedy-Serie „jerks“ wird eingestellt – ein letztes Mal Fremdschämen mit Ulmen und Yardim

Man soll aufhören, wenn es am peinlichsten ist: Die Impro-Comedy „jerks“ mit Christian Ulmen (47) und Fahri Yardim (42) geht am Donnerstag beim Streamingdienst Joyn Plus+ in die finale Staffel. In den letzten zehn Folgen treten die beiden Männerfreunde nochmal ins ein oder andere Fettnäpfchen.