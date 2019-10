„Breaking Bad“-Regisseur beendet Spekulationen : Ist Walter White wirklich tot?

„Breaking Bad“ handelt von dem Chemielehrer Walter White, der zum Meth-Koch und Drogenboss in Albuquerque aufsteigt.

Albuquerque Am 11. Oktober erscheint der „Breaking Bad“-Film „El Camino“ auf Netflix. Pünktlich zur Ausstrahlung hat Regisseur Vince Gilligan über das Schicksal von Walter White gesprochen.

Pünktlich zum Start des neuen „Breaking Bad“-Films „El Camino“, einem Spin-Off auf Netflix, hat Regisseur Vince Gilligan die wilden Spekulationen um Walter White beendet. In der US-Talkshow „Rich Eisen Show“ war der Erfolgsregisseur zu Gast und sprach nun Tacheles: „Ich verrate es dir, weil ich dich so sehr liebe, Rich. Ja, Walter White ist tot. Ja.“

Ob Walter White (gespielt von Bryan Cranston) auch im Netflix-Film mitspielt, ist nicht bekannt. Der Film, der am 11. Oktober im Streamingportal verfügbar ist, soll unmittelbar an die Ereignisse nach dem Tod von Walter White anknüpfen. So jedenfalls lässt es ein Trailer vermuten, der vor kurzem veröffentlicht worden ist.