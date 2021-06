Einheitliches Empfehlungssystem : ARD und ZDF schaffen gemeinsames Streaming-Netzwerk

Mainz Künftig finden Nutzer die Inhalte von ARD und ZDF in einer gemeinsamen Mediathek. Mit einer Fusion habe das jedoch nichts zu tun, beide Sender sollen eigenständig bleiben.

ARD und ZDF führen ihre Mediatheken zu einem gemeinsamen Streaming-Netzwerk zusammen. „Wir schaffen eine gemeinsame Erlebniswelt für die Nutzerinnen und Nutzer“, sagte der ARD-Vorsitzende Tom Buhrow am Montag bei der Vorstellung des Konzepts in einer Online-Konferenz in Mainz. Über ein Benutzerkonto können dann sowohl Inhalte von ARD wie auch von ZDF abgerufen werden. Die rechtliche Eigenständigkeit der beiden Anbieter bleibe dabei jedoch erhalten.