„And Just Like That“ : Was bisher über Staffel 2 des „Sex and the City“-Ablegers bekannt ist

Düsseldorf Bald ist der „Sex and the City“-Ableger „And Just Like That ...“ auf Vox in Deutschland zu sehen. Jetzt ist wurde auch eine zweite Staffel der Serie bestätigt. Was bisher darüber bekannt ist.

Die Nachfolgeserie der Kultproduktion „Sex and the City“ feierte letzten Dezember ihre vielbeachtete Premiere und war bislang in Deutschland bei Sky beziehungsweise Wow zu sehen. Ab 13. September kommen die zehn Folgen von „And Just Like That ...“ mit den aktuellen Großstadt-Abenteuern von Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) und Charlotte (Kristin Davis) ins deutsche Free-TV bei Vox. Ab 10. September sind sie auch bei RTL+ zu finden. Doch Fans der Serie können sich auch über eine weitere interessante Neuigkeit freuen. Denn schon zu Beginn des Jahres wurde bekannt: Es wird auch eine zweite Staffel des „Sex and the City“-Ablegers geben.

So sollen die Dreharbeiten jetzt gestartet sein, wie die beiden Serienstars Sarah Jessica Parker und Sara Ramirez auf Instagram verkündet haben. Zu einem Bild, auf dem das Drehbuch der Serie abgelichtet wurde, schreibt Carrie Bradshaw-Darstellerin Sarah Jessica Parker: „Nur so viel. Für den Augenblick“.

Laut dem US-Portal Deadline soll auch der Schauspieler John Corbett, der in „Sex and the City“ Carries Ex-Liebhaber Aidan Shaw verkörpert, mit dabei sein. Wird das Paar in Staffel zwei von „And Just Like That ...“ wieder zusammen finden? Auf die Antwort müssen wir leider noch etwas warten, denn da die Dreharbeiten gerade erst begonnen haben, ist es unwahrscheinlich, dass die Serie in diesem Jahr noch an den Start geht. Vielmehr können sich Fans auf eine Veröffentlichung im Frühjahr 2023 freuen und bis dahin die erste Staffel im Free-TV genießen.

(joko/dpa)