„And Just Like That“ Was bisher über Staffel 2 des „Sex and the City“-Ablegers bekannt ist

Die Nachfolgeserie der Kultproduktion „Sex and the City“ feierte letztes Jahr ihre Premiere im deutschen TV. Ab September 2022 liefen die zehn Folgen von „And Just Like That ...“ mit den aktuellen Großstadt-Abenteuern von Carrie (Sarah Jessica Parker), Miranda (Cynthia Nixon) und Charlotte (Kristin Davis) bei Vox. Danach waren sie auch bei RTL+ zu finden. Doch Fans der Serie können sich auch über eine weitere interessante Neuigkeit freuen. Denn schon bereits vor der deutschen TV-Premiere wurde bekannt: Es wird auch eine zweite Staffel des „Sex and the City“-Ablegers geben.