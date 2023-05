Amazon-Serie „Die Gabe“ Wenn Frauen die Macht hätten

„Schenk mir ein Lächeln – geht doch, du siehst nett aus, wenn du mal lächelst.“ Es gibt wohl kaum eine Frau, die diesen Satz nicht mindestens einmal in ihrem Leben gehört hätte. Doch in „Die Gabe“, einer neuen Serie auf Amazon Prime, sagt ihn nicht etwa ein Mann. Es ist Roxy (Ria Zmitrowicz), die einen verängstigten Türsteher dazu auffordert, sie anzulächeln. Denn Roxy hat sie, die Gabe: die Fähigkeit, Elektrizität zu erzeugen und Stromschläge auszustoßen. Wann sie will, gegen wen sie will. Damit ist sie nicht allein – jugendliche Frauen auf der ganzen Welt entwickeln eines Tages und ohne Vorwarnung diese Kraft, sie entspringt einem neuen Organ, das am Schlüsselbein sitzt. Wie es dazu kommen konnte? Weil es notwendig geworden ist, argumentiert die Serie.