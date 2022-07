Sitcom-Neuauflage : Amazon Prime plant Remake von 80er-Jahre-Serie „Wer ist hier der Boss?“

Düsseldorf Amazon Prime will die Kult-Serie „Wer ist hier der Boss?“ aus den 80er Jahren wiederbeleben. Wer von damals wieder mit dabei ist und wann die Serie startet.

Die US-amerikanische Sitcom “Wer ist hier der Boss?“ lief erstmals 1984 auf ABC, 1992 endete sie eigentlich mit der 196. Folge. Nun will der Streaming-Anbieter Amazon Prime die Kult-Serie aber wieder neu auflegen. Laut einem Bericht aus dem US-Magazin „Deadline“ sind auch Tony Danza, der in der Serie Anthony „Tony“ Micelli verkörperte sowie Alyssa Milano als Samantha „Sam“ Micelli wieder mit dabei. Die beiden bildeten als Vater-Tochter-Duo den Mittelpunkt von „Wer ist hier der Boss?“

Die Sitcom erfreute sich in den 80ern und frühen 90ern großer Beliebtheit, wurde von bis zu 30 Millionen Menschen vor den TV-Geräten in den USA verfolgt. In Deutschland startete sie erst 1992 auf RTL. Unter anderem gewann „Wer ist hier der Boss?“ 1989 den Golden Globe und einen Emmy, gleich dreimal konnte Alyssa Milano den Young Artist Award abräumen (1986, 1987, 1988).