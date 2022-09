The Crown, Netflix, 4 Staffeln, 47-60 Minuten pro Folge

Diese Serie erzählt vom britischen Königshaus und zeigt in jeder der vier Staffeln ein Kapitel in der Geschichte der Royals. So spielt die vierte und aktuellste Staffel während der Epoche von 1977 bis 1990, also in der Zeit, in der sich Konflikte zwischen der Queen (Olivia Coleman) und Margret Thatcher (Gillian Anderson) anbahnen. Zudem ist auch die Beziehung zwischen Prinzessin Diana und Charles ein Thema.

Nicht nur nach dem Tod von Queen Elizabeth am 8. September 2022 ist „The Crown“ absolut sehenswert. Auch dass Ende diesen Jahres bereits die fünfte Staffel erwartet wird, könnte ein Grund sein, sich an die royale Geschichte heran zu wagen.