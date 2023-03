Netflix, Disney+ und Co. Die besten Streaming-Dienste im Vergleich

Mit seiner bunten Mischung aus Live TV, Mediathekensammlung und deutschen Free-TV-Sendern sticht Joyn Plus+ aus der Masse der Streaminganbieter heraus. Wer wenig Wert auf Eigenproduktionen legt und gerne Sender wie ProSieben und Sat.1 verfolgt, findet hier eine kostengünstige Alternative zu Netflix und Co.. Die Auswahl an Filmen und Serien ist groß, dafür bietet Joyn Plus+ keine 4K-UHD-Inhalte. Exklusive Serien wie "What We Do In The Shadows" machen aber auch ohne Spaß.