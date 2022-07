Netflix-Erfolgsserie : „Stranger Things“ bekommt Ableger

Los Angeles Fans von „Stranger Things“ dürfen freudig gespannt sein: Die Science-Fiction-Mystery-Saga bekommt einen Ableger. Wie der Streamingdienst mitteilte, wird es ein „Live-Action-Spin-off“ der Serie geben, das auf Ideen der Brüder Matt und Ross Duffer basiert.

Im Februar deuteten sie allerdings bereits an, dass die Fans der Serie nach der letzten Staffel nicht verzweifeln müssen. In einem offenen Brief an ihre Fans schrieben sie, dass es „mehr aufregende Geschichten in der Welt von 'Stranger Things' zu erzählen“ gebe.