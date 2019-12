TV-Nachlese „Hart aber Fair“ : „Bekennende Feministin“ stört Talk über Tierquälerei

Düsseldorf Katzenwasser, Hundeparfüm für die Gäste und vegane Trüffel für den Mops: In Frank Plasbergs „Hart aber fair“ ging es am Abend um das Verhältnis zwischen Mensch und Tier - Bis eine „bekennende Feministin“ auch mal etwas sagen wollte.

20 Millionen Hunde und Katzen leben in deutschen Haushalten - Frank Plasberg hat daher keine Mühe, den Zuschauern bei “Hart aber Fair“ am Abend in der ARD reichlich Appetit machende Themenhappen vorzuwerfen: Ist es okay sich mit dem Hund begraben zu lassen, ihn mit Parfüm zu besprüht auf die Couch einzuladen? Was ist artgerecht, was überzüchtet und wieso sind wir zum Kalb nicht so nett wie zum Cockerspaniel? Wo hört die harmlose Vermenschlichung auf und fängt die Tierquälerei an? Zündstoff gibt’s reichlich, und er kommt aus überraschenden Ecken.