Todesfall: "Spongebob"-Erfinder Stephen Hillenburg stirbt mit 57 Jahren

New York Der Erfinder der Zeichentrickfigur SpongeBob Schwammkopf, Stephen Hillenburg, ist im Alter von nur 57 Jahren gestorben. Der gelbe Schwamm aus „Bikini Bottom“ zählt zu den beliebtesten Kinderserien weltweit.

In seinem Studium und als Lehrer für Meeresbiologie beschäftigte Hillenburg sich mit der Tier- und Pflanzenwelt der Ozeane, 1992 machte er in Kalifornien einen Abschluss in Animation. „SpongeBob Schwammkopf“ ging in den USA erstmals 1999 auf Sendung. Die Serie spielt in der am Meeresgrund gelegenen Stadt Bikini Bottom, in der der Schwamm SpongeBob, Seestern Patrick, Tintenfisch Thaddäus und andere Meerestiere leben. Neben Kindern erfreuten sich auch Jugendliche und junge Erwachsene an der Serie.