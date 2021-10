Projekt in Frühphase : ARD spricht mit Steffen Henssler über Nachmittagsshow

Berlin Bekommt Fernseh-Koch Steffen Henssler eine Nachmittagsshow im Ersten? Zumindest gibt darüber gerade erste Gespräche zwischen ARD und dem Star-Koch. Eine Konkurrenz zur ZDF-“Küchenschlacht“ soll die Show aber nicht werden.

Die ARD spricht mit dem Fernseh-Koch Steffen Henssler über eine Nachmittagsshow im Ersten. Das Projekt stecke jedoch noch in der Frühphase, wie am Dienstag bei der Senderkette zu erfahren war. Zuerst hatte die „Bild“-Zeitung berichtet. Der Geschäftsführer der ARD Degeto, Thomas Schreiber, sagte der Deutschen Presse-Agentur dazu: „Richtig ist, dass wir für den Nachmittag ein neues Format mit Steffen Henssler pilotiert haben. Weiterreichende Beschlüsse gibt es in der ARD dazu nicht.“ Eine solche Pilotfolge gilt in der Fernsehbranche als eine Art Testballon, der über den Start einer neuen Reihe entscheidet.