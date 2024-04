Comeback oder Scherz auf Instagram? Boxkampf Halmich gegen Raab soll in Düsseldorf sein

Gut gemacht sind die beiden aktuellen Videos allemal. Erst rief er seine Fans dazu auf, ihm ebenfalls neun Millionen Follower zu verschaffen, so wie sie Fitness-Influencerin Pamela Reif hat. Im zweiten Video kündigt er an, noch einmal gegen Regina Halmich in den Boxring zu steigen. Die ehemalige Weltmeisterin hat nun geantwortet: „...ich habe am 14.9. noch nicht besseres vor. We have a fight.“ Bereits 2001 und 2007 gab es einen Boxkampf der beiden, Raab kassierte zwei Niederlagen.