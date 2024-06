Halmich über Boxkampf gegen Raab „Wenn er so verrückt ist, dann mache ich das“

Halmich weiter: „Aber ich habe mir dann gedacht: Okay, es kann funktionieren. Und wenn er so verrückt ist und sich das dritte Mal gegen mich in den Ring stellt – dann mache ich das.“ Und als letzten Endes der Vorverkauf dann losgegangen sei, seien innerhalb von wenigen Minuten 15.000 Tickers verkauft worden. „Das ist eine verrückte Sache, das wird ganz groß. Stefan ist weit über 30 Kilogramm schwerer als ich. Die Begegnung, die hat Pfeffer. Das wird toll.“