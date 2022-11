Treffen mit ProSieben-Chef : Stefan Raab plant wohl Comeback einer TV-Show auf ProSieben

Düsseldorf Stefan Raab wird von vielen noch immer schmerzlich in der deutschen TV-Landschaft vermisst. Nun plant der ehemalige Moderator und Entertainer offenbar das Comeback einer TV-Show.

Wie die „Bild“ erfahren haben will, plant Raab wohl die Neuauflage des „Free Eurovision Song Contest“, eine Alternative zu seiner Lieblingsshow, dem Eurovision Song Contest. Raab selbst trat im Jahr 2000 bei dem Gesangswettbewerb an und belegte damals Platz fünf. In seinem Format „Unser Star für ...“ suchte er später auch nach neuen ESC-Kandidaten. Dort entdeckte er unter anderem Lena Meyer-Landrut (“Satellite“), die den ESC 2010 in Oslo gewann - sie war nach Nicole (“Ein bisschen Frieden“, 1982) die zweite deutsche Teilnehmerin, der diese Ehre zuteil wurde.