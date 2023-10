Medienberichte Stefan Raab gibt Rechte an seinen Show-Formaten ab

Köln · Stefan Raab hat in den vergangenen 25 Jahren zahlreiche erfolgreiche Shows erfunden und das deutsche Fernsehen geprägt. Nun beendet er die Zusammenarbeit mit seiner Produktionsfirma. Was das für „TV Total“ und Co. bedeutet.

19.10.2023, 13:50 Uhr

Stefan Raab (Archivfoto). Foto: dpa/Matthias Balk

Es ist ein Paukenschlag in der deutschen Medienbranche: Moderator-Legende Stefan Raab und Banijay Germany, die deutsche Abteilung der TV-Produktionsfirma Banijay, beenden ihre langjährige Zusammenarbeit zum Ende dieses Jahres. Das berichtet das Medienmagazin „DWDL". Banijay bestätigte den Bericht am Donnerstag gegenüber dem „Spiegel". Die zum Jahresende auslaufende Partnerschaft soll demnach nicht fortgesetzt werden. Im Jahr 1998, also vor mittlerweile 25 Jahren, hatten Raab und die Kölner Produktionsfirma Brainpool „Raab TV" gegründet, das die Unterhaltungssendung „TV Total" produzierte. Ende 2008 wurde „Raab TV" dann eine hundertprozentige Tochter von Brainpool. Brainpool wiederum ist seit 2020 eine hundertprozentige Tochter von Banijay Germany. Nach Informationen von „DWDL" behält Banijay ab 2024 die Rechte an allen von Raab erfundenen Show-Formaten. Dazu zählen unter anderem „TV total", „Schlag den Star" und die „Wok WM". Diese Formate werden demnach in Zukunft unter dem Namen Brainpool produziert. Wie geht es weiter mit „TV Total"? Fans von „TV Total" können trotz der Trennung aufatmen: „Alle laufenden Produktionen aus der Zusammenarbeit, darunter die von Sebastian Pufpaff und Elton moderierten Sendungen, sollen wie gewohnt weiterlaufen", berichtet „DWDL" weiter. Pufpaff moderiert die Neuauflage von „TV Total" seit November 2021. Elton, der als „Showpraktikant" von Raab 2001 bei „TV Total" seine Karriere begann, moderiert seit September dieses Jahres die Show „Blamieren oder Kassieren" bei RTL, dem Konkurrenz-Sender von ProSieben. 2024 soll mit „Schlag den Besten" – ebenfalls mit Elton als Moderator – ein weiteres Format von Raab zu RTL kommen. Marcus Wolter, CEO von Banijay Germany, bedankte sich gegenüber „DWDL" bei Stefan Raab „für die großartige gemeinsame Reise". Raab habe „maßgeblich zum Ausbau von Brainpool beigetragen und einen großartigen Entertainment-Katalog aufgebaut". Man werde „diesen Schatz (...) weiterentwickeln" und sich „Raabs Erbe würdig erweisen", so Wolter.

(mba)