TV-Übertragung Dieser Sender zeigt den Boxkampf zwischen Stefan Raab und Regina Halmich

Jetzt ist es klar: RTL hat sich die Ausstrahlungsrechte an dem mit Aufregung erwarteten Boxkampf zwischen Stefan Raab und Regina Halmich gesichert. Das teilte der Kölner Sender am Mittwoch mit. Das Showkampf-Spektakel „Final Fight“ findet am 14. September im Düsseldorfer PSD Bank Dome statt. Eine genaue Zeit für die Übertragung des Kampfes wurde noch nicht kommuniziert.