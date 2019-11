Grün und knuffig : Baby-Yoda verzückt die „Star Wars“-Fans

Düsseldorf Auch der Kleinste im Star-Wars-Universum hat mal ganz klein angefangen. Das zeigt ein Foto, das der Macher der neuen Serie „The Mandalorian“ getwittert hat. Das Bild des niedlichen Jedi-Meisters lässt die Herzen der Fans höher schlagen.

In Deutschland wird Disney+ am 31. März 2020 an den Start gehen. „The Mandalorian“, eines der Auftaktangebote des neuen Streamingdienstes, erzählt die Geschichte eines Kopfgeldjägers, der seine Abenteuer in der Zeit nach dem Untergang des tyrannischen Imperiums bestreitet.