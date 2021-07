Russisches Staatsfernsehn : „Star Trek“-Legende Shatner bekommt eigene Show beim Kreml-Sender

Moskau Als Captain Kirk ist der Schauspieler William Shatner seit Jahrzehnten bekannt. Der 90-Jährige soll nun eine neue Show beim US-Ablegers des russischen Staatssenders RT bekommen.

Der aus der Fernsehserie „Raumschiff Enterprise“ als Captain Kirk bekannte Schauspieler William Shatner bekommt beim russischen Staatssender RT in den USA eine eigene Show. Es geht darin um Weltraumthemen. „I don't understand“ (Ich verstehe das nicht) heißt die Sendung, die am 12. Juli startet. Der 90 Jahre alte Shatner wehrte sich bei Twitter gegen Vorwürfe, er legitimiere mit seiner Person das als Propagandainstrument des Kreml kritisierte Medium.

RT-Chefredakteurin Margarita Simonjan feierte den Neuzugang. „Captain Kirk ist auf die Seite des Guten gewechselt.“ Die Legende aus der Science-Fiction-Serie werde „bei uns ein neues Programm führen“. Russlands Präsident Wladimir Putin hatte zuletzt beklagt, dass dem Kreml-Sender im Ausland immer wieder Steine in den Weg gelegt würden. RT habe es schwer, Personal und Räumlichkeiten zu finden. Der deutschsprachige Ableger RT DE etwa will eine eigene TV-Lizenz, was in Deutschland allerdings gegen das Gebot der Staatsferne verstößt.