„Star Trek“-Legende Dan Curry „Ein Nerd? Ich? Absolut nicht!“

Curry So war es tatsächlich jahrzehntelang. Aber irgendwann erdrückt dich das Zeug. Ich habe mich von vielem getrennt. Manchmal nenne ich es „Schrott“, aber das ist es ja auch wieder nicht. Es ist zu gut zum Wegschmeißen oder für den Trödelmarkt. Für die University of California digitalisieren wir viele Unterlagen, Skripte, Videos. Ich will weitergeben, was ich selbst gelernt habe. Was auch wieder Arbeit ist, aber so what? Ich glaube nicht, dass ich aufhöre zu arbeiten, bevor ich aufhöre zu atmen. Ich kann nicht nicht arbeiten.