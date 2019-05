Star aus „Twin Peaks“ : Peggy Lipton im Alter von 72 Jahren gestorben

Los Angeles Peggy Lipton ist tot. Die aus der TV-Serie „Twin Peaks“ bekannte Schauspielerin ist nach einer Krebserkrankung am Samstag mit 72 Jahren im Kreise der Familie gestorben.

Das teilten Liptons Töchter mit. Ihre Mutter werde immer ein Teil von ihnen bleiben, erklärten sie. In den 1990er Jahren übernahm sie für „Twin Peaks“ die Rolle der Norma Jennings. In einem Interview von 1993 sagte sie der Zeitung „The Times“, damals habe sie sich überwinden müssen, zurück ins Rampenlicht zu kommen. „Ich hatte mich in meiner Welt als Mutter so isoliert, dass ich nicht wusste, wie ich das Telefon hochnehmen und jemanden anrufen sollte, um mich da heraus zu begeben.“