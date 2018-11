Verstorbene Comic-Legende : Hollywood trauert um Stan Lee

Los Angeles Mit Bestürzung haben Hollywoodgrößen, darunter Robert Downey Jr. und Hugh Jackman, auf den Tod des legendären Comic-Autoren Stan Lee reagiert. Viele von ihnen machten mit seinen Comics auf der Leinwand Karriere.

Der Schöpfer von Spiderman und vielen anderen Superhelden aus dem Hause Marvel Comics starb am Montag im Alter von 95 Jahren im Cedars-Sinai Medical Center in Los Angeles , wie der Anwalt seiner Tochter J.C. Lee der Nachrichtenagentur AP sagte. Schauspieler, die ihren Ruhm durch die Darstellung bekannter Marvel-Charaktere teils erheblich vergrößern konnten, zollten Lee Respekt - darunter etwa Robert Downey Jr., Hugh Jackman, Mark Ruffalo und Winston Duke.

Lee gelang es in den 1960er Jahren, die Comicindustrie neu zu beleben, indem er Superhelden mit menschlichen Schwächen entwarf. Neben Spiderman war er auch federführend an der Schöpfung von Helden wie dem Hulk, den Fantastischen Vier und den X-Men beteiligt. Filme über Lees Comic-Figuren spülten in den vergangenen Jahren Milliarden in die Kassen der Filmstudios. Zuletzt wurde der von ihm geschaffene „Black Panther“ in Hollywood zum Blockbuster.