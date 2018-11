Comic-Autor Stan Lee ist tot: Superheld mit Schwächen

Los Angeles Comic-Autor Stan Lee im Alter von 95 Jahren gestorben. Der Erfinder von Spider-Man arbeite jahrzehntelang für den Verlag „Marvel Comics“. Er setzte bei seinen Charakteren auf menschliche Seiten.

Der Schöpfer von „Spider-Man“, „Hulk“ und den „X-Men“ stach aus den eher im Hintergrund werkelnden Comicautoren heraus und prägte das Genre. Nun ist Lee im Alter von 95 Jahren gestorben, wie „TMZ“ und „Variety“ am Montag unter Berufung auf Lees Tochter und deren Anwalt berichteten. In den sozialen Netzwerken kommentierten bereits Stars wie der Schauspieler Ryan Reynolds den Tod Lees.

Als „einer der profiliertesten Geschichtenerzähler Amerikas“ wurde Lee in Washington gefeiert – für ein Genre, das Literaturfreunde und Kritiker ein paar Jahrzehnte zuvor noch verschmäht hatten. Comics waren etwas für eine kleine Fangemeinde aus Nerds und Außenseitern, Fantasystoff für Kinder und Jugendliche eben. Erst in den 1980er und 1990er Jahren wandelten sich die Hefte zu hipper Popliteratur, ehe sie mit Blockbustern und Videospielen die Massen erreichten. „Spider-Man“ ist heute nicht nur Kindern weltweit ein Begriff.

Der 1922 in New York geborene Stanley Martin Lieber half, diese Dämme zu brechen. Der Sohn rumänischer Einwanderer war noch ein Teenager, als er 1939 als Assistent beim Verlag Timely Comics begann, der später Marvel heißen sollte. Seine Lückenfüller-Texte in Ausgabe drei des „Captain America“-Comics im Jahr 1941 werden als Debüt in einer Karriere voller „POW!“ und „BANG!“ gesehen. Kurz darauf schuf er mit „Destroyer“ seine erste eigene Comicfigur und stand mit Künstlernamen Stan Lee im Heft, was später auch sein bürgerlicher Name wurde.