Kommentar zur TV-Panne bei Hochhaus-Sprengung: Pleiten, Pech und WDR

Meinung Duisburg Der WDR hat für die Live-Übertragung der Sprengung des Weißen Riesen in Duisburg viel investiert. Gebracht hat es wenig: Im entscheidenden Moment patzte die Regie. Das darf bei diesem Aufwand nicht passieren, sagt unser Autor.

Für den WDR dürfte die Sprengung des Weißen Riesen am Sonntag in Duisburg-Hochheide so etwas wie das bisherige TV-Ereignis des Jahres gewesen sein. Rund 70 gebührenfinanzierte Mitarbeiter soll der Westdeutsche Rundfunk nach Hochheide entsandt haben, um die Sprengung live in die heimischen Wohnzimmer zu übertragen.