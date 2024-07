Was es stattdessen gibt Sport1 schafft nächtliche Sexfilmchen ab

Die Formate werden sowohl tagsüber als auch in der Nachtschiene ausgestrahlt. „Somit wird Sport1 seine bisherige Nacht-Sendeschiene entsprechend neu gestalten“, so der Sender. Sport1-Manager Christian Madlindl erläuterte: „Über unser bestehendes Sportangebot hinaus bauen wir so, wie bereits angekündigt, unser Entertainment-Portfolio mit starken Dokutainment-Strecken in der Tages- und Nachtschiene aus.“