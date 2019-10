Nur „Satire“ : ZDF nimmt Böhmermanns SPD-Pläne nicht ernst

Düsseldorf Nachdem Jan Böhmermann offiziell SPD-Mitglied ist, will sich der Satiriker nun auf dem kommenden Parteitag zum Vorsitzenden wählen lassen. Das hätte auch Konsequenzen für seine Anstellung beim ZDF. Was der Sender zu Böhmermanns Plänen sagt.

Böhmermann war am Dienstag als Mitglied des SPD-Ortsverbands Köthen aufgenommen worden. In seiner ZDF-Sendung und in den sozialen Medien hatte er bereits mehrfach angekündigt, sich beim Parteitag vom 6. bis 8. Dezember in Berlin zum SPD-Chef wählen lassen zu wollen.