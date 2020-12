Sonja Zietlow beschreibt den Tagesablauf am Set des „Dschungelcamps“: „Um 23.30 Uhr Ortszeit stehe ich auf und mache dann noch etwas Sport. Um 1.15 Uhr werde ich abgeholt und ins Camp gefahren. Dort schauen wir uns die Einspielfilme an und vertonen sie. Um 3 Uhr geht es zur Buchbesprechung und um 4.30 Uhr haben wir Probe. Danach gehen wir in die Maske und um 7.15 Uhr moderieren wir die Sendung. Danach gehen wir essen und bereiten uns für die Dschungelprüfung für. Nach der Dschungelprüfung gibt es Abendessen, bei uns mittags um 13 Uhr! Und dann fahren wir wieder zurück in unser Apartment, wo wir schnell ins Bett gehen, damit wir genügend Schlaf bekommen.“