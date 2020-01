Kandidatin im Dschungelcamp : Sonja Kirchberger glaubt, dass sie die Zuschauer enttäuschen wird

Murwillumbah Wie sich Schauspielern Sonja Kirchberger auf das Dschungelcamp vorbereitet hat? Mit einem Baby-Hamster. Ob der ihr ihre Ängste nehmen kann?

Woher kennt man Sonja Kirchberger?

Die Österreicherin hatte ihre erste Hauptrolle in Robert van Ackerens „Die Venusfalle“. Danach bescherte Dieter Wedels TV-Mehrteiler „Der König von St. Pauli“ (1998) der Österreicherin schnell den Ruf als gefragte Charakterdarstellerin. Seitdem hat die 55-Jährige in zahlreichen Filmproduktionen Erfolg und war sowohl in Haupt-, Neben- oder Gastrollen in Krimis, Komödien oder Kinodramen zu sehen. Auch auf deutschen Bühnen spielte sie; dreimal verkörperte sie beispielsweise die Buhlschaft im „Jedermann“ im Berliner Dom.