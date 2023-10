“Sommerhaus der Stars“ 2023 I Folge 4 Showdown in einer Exit-Challenge im Sommerhaus des Streits

Zunächst wird im Sommerhaus ein noch aus der dritten Folge existierender Streit „aufgearbeitet“. Aleks wollte laut eigener Aussage eigentlich nur seine in Rage geratene Freundin durch einen „Stupser“ in die Seite bremsen, Vanessa empfand „das Kneifen“ jedoch als großen Affront und will sich auf keinen Fall den Mund verbieten lassen. Schon am frühen Morgen streiten die beiden - kurz und schmerzvoll. Nach dem ersten Spiel nehmen sich dann aber die aus eigener Sicht scheinbar über allem schwebenden Eheleute-Stehfest der Sache an. Völlig in sich ruhend und moralisch eingeordnet wollen sie den Streit der beiden klären und vor allem Vanessa vor ihrem „Macho“-Freund mit „Ego-Problemen“ in Schutz nehmen.