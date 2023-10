Großes Konfliktpotenzial Ein neues Paar und zwei aufreibende Spiele im „Sommerhaus der Stars“

Und auch das gibt es vermutlich so nur in der Star-Villa: Ohne sich vorher einmal begegnet zu sein, können sich Aleks und Serkan absolut nicht leiden – Instagram macht’s möglich. Tim Toupet hingegen kann mit den neuen Promi-Gegnern nichts anfangen, diese „Internetz-Welt“ sei nicht sein Fachgebiet. Damit die beiden Neuen direkt die harte Sommerhaus-Welt zu spüren bekommen, steht das nächste Spiel namens „Schlammschlacht“ auf dem Programm. Die Männer müssen ein Hindernis auf der einen Seite mühsam besteigen, auf der anderen Seite rasant in ein XXL-Schlammbecken rutschen, dort einen Eimer befüllen und ihren Partnerinnen ein paar Meter später möglichst vollständig über den Latz kippen. Diese verfrachten den Matsch anschließend in einen auf einer Wippe stehenden Eimer. Das Team, das die Wippe, nicht die Stimmung, am schnellsten zum Kippen bringt, gewinnt.