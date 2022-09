Mega-Eklat im „Sommerhaus der Stars“ : Rauswurf von Eric und Katharina war richtig, aber warum ließ RTL sie überhaupt erst rein?

Meinung Düsseldorf Im „Sommerhaus der Stars“ flogen mal wieder die Fetzen. Nach dem Vorfall um Eric Sindermann und Ex-Freundin Katharina Hambüchen sollte sich RTL überlegen, nochmal auf Kandidaten mit diesem Aggressions-Kaliber zu setzen.

Das „Sommerhaus der Stars“ ist eigentlich das Dschungelcamp in den Sommermonaten. So ging die Show vor einigen Jahren ins Rennen bei RTL . Der Unterhaltungsfaktor war hoch, die Promidichte auch. Doch spätestens seit dem Mega-Eklat vor zwei Jahren um Andrej Mangold, seiner damaligen Freundin Jennifer Lange, der Ex-Bachelor-Teilnehmerin Georgina Fleur und ihrem Freund Kubilay ist das Sommerhaus nichts anderes als die Resterampe des deutschen TVs und mit dem Dschungel nicht im Ansatz zu vergleichen. Nur noch Krawall, nur noch Getöse, das ist die Machart der Sendungsmacher und diese Herangehensweise ist nur noch peinlich.

In der aktuellen Staffel gipfelte die letzte Episode mit dem Auszug des im Dauerstreit liegenden Paares Eric und Katha. Letztlich ging es so weit, dass RTL die beiden aus dem Rennen nehmen und vor die Tür setzen musste. Der Grund: Eric Sindermann soll seine Freundin vor laufenden Kameras gewürgt haben. Auch wenn die Vorwürfe nicht stimmen sollten, ist der Streit zwischen dem Paar, der sich nun über jede Folge wie ein Schatten legte, für ein TV-Format nicht mehr tragbar. In fast jeder Szene, die RTL über die beiden zeigte, bekamen sie sich in die Wolle, stellten die Grundfesten ihrer Beziehung infrage. Toxische Beziehung könnte man das auch nennen. Die „Berichterstattung“ gipfelte schließlich darin, dass sie noch im TV-Format ihre Trennung bekanntgaben.