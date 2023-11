Zwei Folgen im Doppelpack Im „Sommerhaus der Stars“ liegen die Nerven blank

In dieser Woche durften sich die Sommerhaus-Fans über gleich zwei Folgen der Krawall geladenen Promipaar-Show freuen. Und diese beiden Folgen haben es in sich. Doch fangen wir vorne an. Tim und Carina wachen zu Beginn der achten Folge leicht zerknittert und geknickt auf, kommt es für beide doch überraschend, dass sie in Folge sieben beim Stimmungsbarometer tatsächlich drei Stimmen auf sich nehmen mussten, wo sie doch lediglich angekündigt hatten, dass sie nicht sauer sein würden, wenn man sie wähle. Diese Einladung nahmen ihre Mitstreiter jedoch prompt an – so was aber auch.