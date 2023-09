“Sommerhaus der Stars“ 2023 I Folge 3 „Ich packe meinen Koffer – Affe tot, Klappe zu!“

Über dem „Sommerhaus der Stars“ ziehen dunkle Wolken auf. In der dritten Folge hat das entspannte Lotterleben mit Sekt, Würstchen und Gesichtsmaske ein Ende, denn die erste Nominierung steht an. Während sich die Promis bisher darauf konzentrieren konnten, sich gegenseitig an die Gurgel zu gehen, müssen sie nun vollen Einsatz zeigen. Nur wenn sie in den nächsten Spielen eine gute Figur machen, können sich die Paare vor der Nominierung schützen. Allen anderen droht schon in der dritten Folge der Rauswurf.