„Das Sommerhaus der Stars“ | Folge 5 Schock für Walentina! Dieser „Dschungelcamp“-Finalist zieht ins Sommerhaus

Und auch Gigi gibt sich nicht wirklich Mühe, seine Abneigung für das Reality-Sternchen zu verbergen. So dass Walentina und Can am Ende sogar einen Waffenstillstand mit Lieblingsfeind Aleks vereinbaren. Der bringt ihnen beim gefürchteten Spiel „Stehvermögen“ aber wenig. Und so scheitern die beiden Streithähne unter lautem Gezeter. „Halt die Fresse“ brüllt Walentina ihrem Freund entgegen, der mit einem charmanten „Was bist du eigentlich für ein Psychopath“ kontert. Am Ende meistern Justine und Arben und Tim und Carina die Challenge. Eine Nominierung gibt es in Folge 5 zwar nicht, beim Stimmungstest bekommen Walentina und Can allerdings wieder die meisten Stimmen.