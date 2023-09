„Sommerhaus der Stars“ Paar gibt noch vor Staffel-Start Trennung bekannt

Am Dienstag wird bei RTL die erste Folge der achten Staffel „Sommerhaus der Stars“ ausgestrahlt. Noch vor der Erstausstrahlung im Free-TV (für Abonnenten des Streamingdiensts RTL+ ist die Sendung eine Woche im Voraus abrufbar), gab der Sender nun offiziell die Trennung von Maurice Dziwak und Ricarda Raatz bekannt. Die beiden hatten sich 2022 beim Format "Are You The One? – Realitystars in Love" kennengelernt, kamen kurze Zeit später zusammen und zogen dann gemeinsam ins Sommerhaus ein.