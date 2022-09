In Staffel 5 (2020) füllten Jennifer Lange und Andrej Mangold die Schlagzeilen während der Ausstrahlung des „Sommerhauses“. Zusammengekommen sind sie durch „Der Bachelor“ als Mangold der Influencerin die letzte Rose überreichte. Seitdem lächelten beide zusammen in den Social Media-Kanälen in die Selfie-Kamera und gaben sich als eine Einheit in der Show. Die Trennung der beiden ein paar Monate später überraschte viele.